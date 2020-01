Pjanic: “Vogliamo vincere tutto. La gente non se ne rende conto, ma questa è una grandissima Juve”

C’era anche Miralem Pjanic all’evento organizzato dall’Adidas a Milano. Il centrocampista della Juventus, a margine, ha parlato del momento attuale in casa bianconera: “Siamo contenti di aver passato il turno, avevamo studiato la gara di campionato. E’ stata una bella gara, nel secondo tempo potevamo fare di più ma siamo contenti. L’obiettivo sarà rivincere la Coppa, speriamo di riuscirci“.

Momento Juventus

“E’ una caratteristica nostra, non molliamo su tutti i fronti. Sarà così fino in fondo. Il campionato sarà combattuto fino alla fine, non dobbiamo mollare. Sono contento di come vanno le cose. Siamo contenti di quel che stiamo facendo. Otteniamo risultati importanti, ora ci sono le gare da dentro o fuori che non puoi sbagliare. Sarà importante avere tutti, l’obiettivo sarà andare in fondo in tutto. Ci sono tante soddisfazioni da ottenere ancora, stiamo facendo cose straordinarie in questi anni: continuare a vincere è dura, la gente non se ne rende conto ma possiamo entrare nella storia come una grandissima Juventus”.

Lotta scudetto

“Lotteremo per lo scudetto insieme a Inter e Lazio. Siamo primi con un piccolo vantaggio ma è poco. Dobbiamo star concentrati, giocheremo gara dopo gara, ma l’importante è stare in salute. Napoli? E’ una squadra forte, ha forse delle difficoltà e in campionato ha problemi in più che in Coppa. Ci aspettiamo una gara difficile, Gattuso è preparato, saprà motivare bene la sua squadra”.