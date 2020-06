Pjanic: “Il tempo non aspetta nessuno”

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha pubblicato un messaggio su Instagram, traducendolo (a differenza di quelli pubblicati in precedenza) anche in inglese, spagnolo e francese: “Il tempo non aspetta nessuno. Guarda avanti e vai verso quello che credi”.

Che sia un indizio su un futuro lontano dalla Juventus?

Foto: Twitter Ufficiale Juventus