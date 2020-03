Pjanic su Rugani: “Siamo squadra anche adesso, ascoltate chi vive questa emergenza”

Diversi messaggi di incoraggiamento per Daniele Rugani nelle ultime ore dopo l’annuncio della Juventus sulla sua positività al COVID19. Fra i tanti, spicca quello del compagno di squadra Miralem Pjanic, che lancia anche un appello al resto della popolazione: “Doveva arrivare e doveva essere forte e rumorosa per capire che stavamo sbagliando. Non commettiamo tutti gli stessi errori, ascoltate chi sta vivendo questa emergenza. Non sottovalutatela.Forza Daniele! Siamo squadra anche in momento come questo!”

Forza @daniruga, siamo squadra anche in momento come questo💪#andràtuttobene 🇮🇹🇮🇹❤️ pic.twitter.com/LzWlziVa3G — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) March 12, 2020

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus

Link: profilo Twitter personale Miralem Pjanic