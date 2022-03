Pjanic su Inter-Juve del 2018: “Il primo giallo non c’era. Parliamo della rimonta, non delle scelte di Orsato”

Nell’intervista rilasciata quest’oggi su La Gazzetta dello Sport, il centrocampista Miralem Pjanic è tornato a parlare della partita fra Inter e Juventus disputata nel 2018, in cui ha fatto discutere le polemiche sulla mancata espulsione del bosniaco da parte di Orsato: “Venivamo dalla sconfitta col Napoli e si capiva che stavamo rischiando tanto. Allegri ha fatto un grande discorso, con tanta calma, ci ha rimesso a lavorare e noi abbiamo trasformato quella calma in forza. Le polemiche sul rosso? Mi viene da dire basta, parliamo d’altro”.

Pjanic prosegue spiegando: “In quell’azione io sono saltato così, non volevo di sicuro fare male. Certo, so che potevo prendere il secondo giallo, ma secondo me la prima ammonizione era stata sbagliata. Anni dopo, mi piacerebbe che si ricordasse la nostra grande rimonta, non una decisione di Orsato”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus