Pjanic sempre più lontano dal Barcellona: non convocato per ‘scelta tecnica’. La Juve alla finestra

Miralem Pjanic è sempre più lontano dal Barcellona. Il centrocampista bosniaco, mai entrato particolarmente bene nei meccanismi del gioco blaugrana, potrebbe proseguire la sua carriera altrove. E un’ulteriore conferma in tal senso arriva dal fatto che non è stato convocato per la partita di questa sera alle 20 contro la Real Sociedad. La Juve, che si appresta a chiudere Locatelli, è sempre alla finestra. Una volta completata un’operazione in uscita, i bianconeri potrebbero sferrare l’attacco decisivo per riportare Pjanic a Torino.

Foto: Instagram Pjanic