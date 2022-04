Pjanic: “Sarri è un pazzo del calcio, con lui ho sbagliato io a fissarmi nel toccare 150 palloni a partita”

Nel corso dell’intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport, Miralem Pjanic ex centrocampista della Juventus, è tornato a parlare anche del suo ultimo anno in bianconero, con Maurizio Sarri in panchina.

Queste le sue parole: “Sarri? Un pazzo del calcio, grandissimo allenatore. Con lui ho sbagliato io, mi sono fissato sul dover toccare i 150 palloni a partita e ho perso di vista il mio calcio. Resta comunque l’ultimo scudetto vinto dalla Juve e qualcosa di buono lo abbiamo fatto”.

Con Koeman com’è finita?

“Non potevamo continuare, il suo modo di fare era irrispettoso. Laporta ha preso una grande decisione con Xavi”.

