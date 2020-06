Pjanic, quattro anni di Juve: ora un giro in Barça

La rifondazione del centrocampo della Juve passa inevitabilmente dallo scambio Arthur-Pjanic con il Barça, un’operazione la cui chiusura è ormai imminente. Abbiamo detto (e ripetiamo) che il club bianconero farà almeno un paio di operazioni in mezzo, due se non addirittura tre. Il brasiliano è il primo tassello, con Miralem Pjanic destinato ai blaugrana. Il bosniaco, dunque, si appresta a lasciare Torino (evidentemente al termine della stagione) dopo un’esperienza lunga quattro anni. Il classe 1990 era sbarcato alla corte della Vecchia Signora nell’estate del 2016, quando fu preso dalla Roma per poco più di 30 milioni di euro. In bianconero ha collezionato 35 presenze e tre gol in questa annata, da quando è arrivato i match giocati complessivamente sono 170, impreziositi da 22 gol e 36 assist. Numeri importanti e che hanno permesso alla Juve di rimpolpare la prestigiosa bacheca: a Torino, Pjanic finora ha alzato al cielo 3 scudetti, 2 Coppa Italia e una Supercoppa. Adesso la volata finale per la lotta scudetto e la Champions League. Poi sarà il momento dell’addio: all’orizzonte per Pjanic c’è un giro… in Barça.

Foto: Twitter ufficiale Juve