Pjanic: “Oggi abbiamo meritato, auguro alla Juve tutto il meglio”

Dopo la vittoria contro la sua ex Juve, Miralem Pjanic ha commentato il 2-0 del Barcellona ai microfoni di Mediaset: “Non siamo stati troppo forti per la Juve, è stata una partita complicata e dura ma abbiamo meritato questa vittoria contro un grande avversario. Sono felice di essere tornato e aver ritrovato degli amici. Si sono sfidate due squadre forti, sicuramente oggi abbiamo meritato più di loro. Abbiamo disputato una buona partita in tutti i reparti. E’ stato duro lasciare Torino, auguro alla Juve tutto il meglio, spero possano vincere nuovamente lo scudetto.”

Foto: twitter Barcellona