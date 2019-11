Pjanic: “Meritiamo la Champions, speriamo di portarla a casa”

Il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, ha parlato ai microfoni di JTV dopo la vittoria per 1-0 contro l’Atletico Madrid:” Volevamo vincere e l’abbiamo fatto contro un avversario sempre tosto da affrontare. Siamo contenti soprattutto per il primo obiettivo della stagione che era il primo posto nel girone. Ora non c’è tempo per rilassarsi perché in campionato c’è subito un avversario che sta facendo un buon campionato come noi”. Il bosniaco ha proseguito: “La qualità dei giocatori è alta, spero che miglioreremo e non ho dubbi che questo succederà. Questa squadra ha sempre avuto la mentalità giusta e la Champions è sempre stato l’obiettivo principale per noi e spero che la porteremo a casa perché questa squadra la merita”.

Foto: Profilo Twitter Juventus