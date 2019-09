Pjanic: “Le idee di Sarri? Serve tempo, ma stiamo migliorando. Vogliamo essere i più forti in Europa”

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha parlato al termine della sfida contro il Brescia ai microfoni di DAZN: “Nel modo di giocare abbiamo fatto delle belle cose, nel finale credo che abbiamo meritato la vittoria. Potevamo fare qualche gol in più, dovevamo perché il Brescia poteva metterci in difficoltà, ma l’importante sono i tre punti. La squadra ha voluto giocare così, ci siamo trovati molto bene. Le punte e i trequartisti hanno giocato bene, dobbiamo provare a fare qualche gol in più. Siamo contenti dei tre punti. Ci vuole pazienza e tranquillità, noi continuiamo a lavorare come ogni anno anche con le critiche. Puntiamo a vincere, vogliamo essere la squadra più forte in Europa. Siamo ancora all’inizio e la strada è lunga”.

Foto: Juventus Twitter