Pjanic: “Chiedo scusa a tutti, le decisioni dell’arbitro vanno sempre rispettate. Così come…”

Miralem Pjanic, dopo la vittoria della Juve sul Napoli, si è scusato sui social per l’espulsione rimediata durante la partita del San Paolo. Questo il post pubblicato su Instagram dal centrocampista bosniaco: “Passare dall’euforia per il gol, alla colpa di aver lasciato i compagni in 10, per tornare alla gioia di una vittoria fondamentale. Ovviamente chiedo scusa a tutti ed in ogni caso le decisioni dell’arbitro devono essere sempre rispettate, così come i verdetti del campo! #ForzaJuve #NapoliJuve #FinoAllaFine”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus