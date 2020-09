Pjanic al Mundo Deportivo: “Cristiano Ronaldo mi ha detto che sarei stato benissimo al Barcellona”

Intervistato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, Miralem Pjanic ha rivelato le parole che Cristiano Ronaldo gli ha detto quando ha saputo del suo passaggio dalla Juventus al Barcellona: “Mi ha detto che era molto felice per me. Era dispiaciuto perché stavo lasciando la Juventus, ma mi ha detto che mi sarei divertito molto in una grande squadra come il Barcellona”. Un incoraggiamento arrivato proprio da un ex madrileno e rivale dei blaugrana.

In un altro momento dell’intervista, Pjanic si è soffermato sul suo ruolo a centrocampo. “Con il 4-2-3-1 giocavo già due o tre anni fa con la Juventus. Anche in Nazionale ho giocato così. Siamo arrivati ​​alla finale di Champions League giocando con due uomini davanti alla difesa. Poi sarà l’allenatore a vedere e decidere come giocare, se con due o tre uomini a centrocampo. Sarò a disposizione. Posso giocare sia con Busquets che con De Jong. Sono più Xavi o Iniesta? Sono un altro giocatore. Sarò quello che sarò e verrò giudicato dal mio calcio”.

Foto: Twitter Barcellona