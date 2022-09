Pjaca si presenta: “Ho scelto l’Empoli per il suo progetto. Qui per ritrovare la fiducia”

Marko Pjaca, arrivato all’Empoli nella finestra di mercato appena terminata, si è presentata ad addetti ai lavori e nuovi tifosi nel corso della conferenza stampa. Sulla decisione di optare per la proposta del club toscano: “Mi è piaciuto il progetto, parlandone col direttore e col mister. L’Empoli ha sempre giocato a calcio, è una squadra che ha sempre provato a giocare ed è una cosa fondamentale per un giocatore come me. Qui voglio trovare fiducia e aiutare la squadra”. L’attaccante ha proseguito: “Fiducia in me stesso? Sì, prima di tutto, nel senso che voglio dimostrare che posso giocare a livelli importanti ogni settimana. Cerco di dare sempre il massimo”.

Foto: Twitter Empoli