Pjaca: “Mi sento pronto. Vogliamo vincere per festeggiare bene il compleanno del Toro”

Marko Pjaca, centrocampista offensivo del Torino, ha parlato a Dazn nel pre-partita della gara contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “Mi sento pronto, spero di fare una bella prestazione e di ottenere un risultato positivo. Per noi è importante vincere per festeggiare nel modo giusto i 115 anni del Toro. Juric? In campo si parla solo italiano, il rapporto come con i giocatori è bello e professionale. Sono molto contento”.

Foto: Twitter Torino