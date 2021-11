Pjaca: “Il calcio di Juric mi piace molto. I tifosi sono stupendi. Spero di segnare tanti gol”

Il trequartista del Torino, Marko Pjaca, ha parlato a Torino Channel in merito al suo momento, dal recupero dopo l’infortunio che lo ha fermato.

Queste le sue parole: “Mi sento bene. Non sono al top perchè devo giocare per rientrare in forma. Era molto importante tornare a La Spezia, così non dovevo aspettare altre due settimane dopo la sosta. Sto lavorando bene, mi sento bene”. Gli allenamenti sono intensi e forti. Ci stiamo già preparando alla partita dopo la sosta. Stiamo lavorando bene e spero che il lavoro ripaghi”.

Su Juric: “Ho un buon rapporto come con tutti i calciatori. A me piace molto il modo in cui ci fa giocare. Sappiamo tutti quello che dobbiamo fare in campo”.

Sui tifosi: “Mi rendo conto perfettamente e so che è una responsabilità ulteriore. Cerco di ripagare la fiducia del mister, della società e dei tifosi”.

Sul momento della stagione: “Secondo me, ci sono ancora margini di miglioramento. Giochiamo bene, ma forse non abbiamo fatto tutti i punti che avremmo meritato. Ci mancano alcuni punti. Speriamo di fare meglio dopo la sosta”.

Che gruppo siete? “Siamo un gruppo bellissimo. Ci aiutiamo l’uno con l’altro e credo che si veda anche in campo. Tutti abbiamo fiducia in questa squadra e vogliamo fare più punti”.

l rapporto con il pubblico granata? “Sono molto appassionati. Ci danno una mano in casa e in trasferta. Segnare sotto la Maratona è bellissimo. Sono andato dalla parte sbagliata e quindi spero di ripetere l’esultanza con un altro gol”.

Foto: Twitter Torino