Pjaca: “Al Torino per un rilancio definitivo. La Juve? E’ il passato. Il presente e il futuro sono in granata”

Marco Pjaca si presenta al Torino in conferenza stampa.

Queste le parole del croato: “Mi sento bene, ho avuto un piccolo problema prima della Fiorentina ma sto bene. Il mister ha le idee chiare, noi sappiamo cosa dobbiamo fare in campo: mi sto trovando molto bene con lui”.

Su Brekalo: “E’ molto forte, con i giocatori forti puoi sempre trovarti bene. Farà una bella stagione, io farò il massimo per dargli il benvenuto e facilitargli i suoi primi giorni qua”.

La posizione migliore: “Ho cominciato come esterno sinistro, lì mi sento più naturale. Poi dove posso dare il massimo dipende da tante cose, mi trovo bene ad entrare dentro al campo partendo da sinistra”.

La scelta del Toro: “Spero di poter esplodere definitivamente. Ho parlato con Juric, mi ha detto cosa si aspetta e mi ha parlato di tutto. Non mi doveva convincere, so che questa è una piazza storica e che posso fare bene”

Il passato alla Juve: “Capisco lo scetticismo per il passato alla Juve, ma spero che anche il mio futuro sia qui. Non credo ci saranno problemi, darò tutto per questa squadra. Speriamo di fare meglio rispetto agli ultimi anni, facendo contenti anche i tifosi. Per un giocatore è fondamentale trovare continuità e stare in un posto per qualche anno, così si trova anche tranquillità. E io spero di trovarla qui”.

Su Belotti: “Lo conoscevo come avversario, ma la maggior parte delle sue qualità le avevo già viste: sta lavorando tanto, è una bravissima persona e posso dire solo il meglio di lui” .

Foto: Twitter Torino