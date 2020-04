Pizarro: “Non credo che avrò un finale di carriera triste, vogliamo finire la stagione”

Intervistato da Werder TV, Claudio Pizarro, attaccante 41enne del Werder Brema, ha raccontato come si sta vivendo l’emergenza nel suo Paese d’origine: “Gli uomini possono uscire il lunedì, il mercoledì e il venerdì, le donne il martedì, il giovedì e il sabato. Questo rende un po ‘più facile il controllo da parte della polizia.” Poi, ha aggiunto un pensiero sul ritiro, già annunciato per fine stagione, che potrebbe essere anticipato a causa della pandemia:“Sono ancora pienamente concentrato. Vogliamo continuare il campionato, faremo di tutto per quello. Non penso avrò un finale di carriera triste, perché continueremo la stagione. Dopo il ritiro? Non è ancora momento di pensarci. Il Bayern vuole che io faccia da ambasciatore, ed è molto interessante come proposta per me. Ma la mia concentrazione ora è al Werder.”

Foto: sito ufficiale Werder Brema