Più rispetto per Mihajlovic: nomi in libertà, ma il Bologna riparte da lui

Non c’era alcun tipo di dubbio sul fatto che il Bologna avrebbe dato la precedenza a Sinisa Mihajlovic. Malgrado nomi in libertà circolati nelle ultime ore, a cominciare da quello di Tudor individuato come il suo sostituto in pectore. Sarebbe bastato aspettare qualche giorno oppure essere certi della svolta, piuttosto che procedere senza un criterio. Ma evidentemente il rispetto è un optional, ci sarebbero molte altre notizie (che stanno andando in porto anche in modo clamoroso) da non perdere di vista. Piuttosto che dare spazio al sensazionalismo che poi sarebbe la totale assenza di delicatezza verso un uomo che dovrebbe avere sempre la precedenza sull’allenatore. Infatti, l’incontro tra Mihajlovic e Saputo ha portato alla logica conseguenza della conferma, con la benedizione di Sartori fresco di nomina, quella sì una notizia retrodatata e andata in porto. E così Tudor, autore di un’eccellente stagione a Verona, troverà nuove soluzioni (per esempio il Galatasaray in Turchia). Mihajlovic proseguirà a Bologna, evidentemente con rinnovate ambizioni. Ma purtroppo la mancanza di rispetto, pur di lanciare un nome a caso smontato dai fatti, ha avuto il sopravvento. Come se non fosse bastato quanto accaduto a Sinisa nell’ultimo periodo.

FOTO: Twitter Bologna