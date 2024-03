Più Lazio che Juve: 0-0 all’intervallo

Termina a reti inviolate la prima frazione di gioco del match dell’Olimpico tra la Lazio e la Juventus. Primo squillo della gara di marca biancoceleste, con una conclusione scoccata da Kamada dal limite: palla alta sopra la traversa. Risponde la Juve con un colpo di testa pericoloso di Bremer, terminato fuori di poco, al decimo minuto. Al 20′ si fa vedere ancora la squadra di Tudor, con Castellanos che, servito in area, stoppa e calcia subito con il destro. La sfera, però, colpisce solo l’esterno della rete. Ancora un brivido per i tifosi bianconeri tre giri di lancetta più tardi: Szczesny sbaglia il rinvio, Pedro ne approfitta e serve al limite Zaccagni che allunga per Kamada. Il giapponese, però, cincischia con il pallone facendosi respingere il tiro. L’estremo difensore polacco neutralizza un altro tentativo laziale poco dopo, respingendo un tiro di Felipe Anderson.

Foto: Instagram Juventus