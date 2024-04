Più Juve che Milan: Sportiello e Thiaw salvano, è 0-0

Juve-Milan è finita 0-0 e non si può dire che sia stata una partita da tramandare ai posteri. La Juve ha fatto qualcosa in più, nel finale del primo tempo con Vlahovic e al quinto minuto della ripresa con Kostic e Danilo nella stessa azione: in tutte e tre i casi bravo Sportiello, bravissimo sulla conclusione del difensore brasiliano. Nel primo tempo il Milan quasi mai si è avvicinato dalle parti di Szczesny, né ha fatto molto di più nella ripresa. Allegri ha sganciato anche Chiesa e Milik rispettivamente per Kostic e Vlahovic, proprio il polacco ha colpito di testa su cross del figlio d’arte, ma Sportiello è sempre stato molto attento. Da un’indecisione proprio di Sportiello al 40’ st, la Juve è andata vicina al vantaggio, decisivo Thiaw sulla linea dopo una conclusione a colpo sicuro di Rabiot. Sarebbe stato l’episodio che avrebbe potuto cambiare faccia alla partita. Di sicuro abbiamo visto partite migliori: il Milan continua a mantenere il secondo posto con 5 punti di vantaggio sulla Juve, i bianconeri si avvicinano a piccolissimi passi alla qualificazione in Champions League.

Foto: Instagram Thiaw