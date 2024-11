Più di 10 milioni di stipendi non pagati, Mendy vince la causa contro il Manchester City

Benjamin Mendy, ha ottenuto quest’oggi una temporanea vittoria per quanto riguarda la causa avviata contro la sua ex squadra, il Manchester City. Il difensore pretende dal club 11 milioni di sterline di stipendi non pagati, per via dell’accusa (con successiva assoluzione) di violenze sessuali, che hanno coinvolto il giocatore. Mendy ha dichiarato che il City avrebbe congelato il suo stipendio fino a che non sarebbe stato scagionato dalle accuse, ma quella somma di denaro non gli è mai stata pervenuta. La giudice Joanne Dunlop ha accolto parzialmente il ricorso di Mendy. Il tribunale ha sottolineato che “l risultato di questa decisione è che il signor Mendy avrà diritto a ricevere la maggior parte del suo salario non pagato, anche se non l’intero importo”. Dunlop ha spiegato nella sua sentenza che Mendy ha trascorso due periodi in custodia cautelare, coprendo circa cinque mesi del periodo di 22 mesi della sua richiesta, durante i quali il City aveva il diritto di sospendere il suo stipendio. Aggiunge poi che mentre Mendy non era in custodia era “pronto e disponibile a lavorare”, ma gli è stato impedito di farlo.

Foto: X Mendy