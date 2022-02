Il pitbull di Theo fugge dalla sua villa e sbrana un cagnolino

Mentre Theo Hernandez si trovava a Salerno con i compagni per giocare l’anticipo della ventiseiesima giornata, nei pressi della sua villa sul lago di Como succedeva un incidente che lo riguarda. Stando a quanto riferito da La Provincia di Como, un pitbull è fuggito dalla villa del calciatore e ha sbranato un cagnolino, che purtroppo ha avuto la peggio. Si tratta di un pinscher di sette anni di proprietà di una coppia di anziani, Maria Luisa Annoni e il marito Federico Vezzoli. Come raccontato dalla nipote, i due stavano passeggiando vicino alla villa di Hernandez: “Quando hanno aperto il cancello per far entrare un’auto – si legge su La Provincia di Como – il cane si è diretto verso di loro. La zia ha preso subito in braccio Milo e l’ha tenuto sopra la testa, ma il pitbull gli è saltato addosso e l’ha fatta cadere per terra e ha tentato di strapparle la giacca. Si è rialzata, ha lanciato Milo su un’auto in sosta, ma il pitbull, si è avventato sul cagnolino”. Fortunatamente sembra che la signora non abbia riportato lesioni. La polizia locale sta effettuando accertamenti per verificare le responsabilità dell’accaduto.

Foto: Twitter Hernandez