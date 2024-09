Pisilli: “Segnare all’Olimpico con questa maglia è un sogno che avevo da da bambino”

Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, che ha realizzato il gol decisivo per i giallorossi, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta contro il Venezia grazie al suo primo gol in Serie A: “Segnare in questo stadio con questa maglia è un sogno che si avvera, sono contentissimo. Il mio primo pensiero è stato andare verso i compagni per esultare, mi sono fatto un regalo di compleanno. Cerco sempre di imparare dai più grandi, ai quali cerco di rubare i dettagli. La dedico alla mia famiglia e ai miei compagni, magari stasera farò una cena con i parenti”.