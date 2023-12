Pisilli: “Non avrei mai immaginato di segnare. È un onore lavorare con Mourinho”

Il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo per 3-0 contro lo Sheriff, al quale ha contribuito con il suo primo gol in giallorosso.“Un’emozione molto difficile da spiegare. Una cosa che sogno da tutta la vita, sono romanista fin da piccolo”. La Curva Sud che urla il mio nome? Una cosa pazzesca, non riuscivo neanche a immaginarla. I tifosi della Roma sono pazzeschi, lo sanno tutti”.

Su Mourinho: “Lavorarci tutti i giorni è incredibile, uno onore essere allenato da lui”.

Foto: Instagram Roma