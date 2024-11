Pisilli: “Momento complicato, ma dobbiamo uscirne. Europa obiettivo minimo”

Il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida col Bologna, parlando del difficile momento dal punto di vista dei risultati.

“Sappiamo che è un momento complicato ma dobbiamo essere bravi a uscirne tutti assieme. Siamo la Roma e dobbiamo dimostrarlo in ogni gara”.

Il talento parla poi della prima convocazione in Nazionale: “La soddisfazione è tanta ma io ora sono concentrato esclusivamente sulla partita di oggi contro il Bologna”.

E sugli obiettivi della Roma: “Il campionato è lungo, dobbiamo crederci per forza. Per la Roma qualificarsi in Europa è l’obiettivo minimo”.

Foto: Instagram Roma