Pisilli, il baby talento della Roma: dai Pulcini al gol in Europa League e alla titolarità contro la Juventus

Ieri in occasione della sfida contro la Juventus, De Rossi ha deciso di schierare dal primo minuto Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004. Pisilli si è messo in evidenza come uno dei migliori talenti del vivaio giallorosso, dove è entrato a far parte dall’età di otto anni. Ha trascorso praticamente tutta la carriera nel settore giovanile romanista, partendo dai Pulcini per arrivare alle convocazioni in prima squadra. In Primavera è stata una delle colonne portanti del tecnico Guidi e in 33 presenze ha segnato 12 gol, oltre ad essere stato uno dei protagonisti indiscussi della vittoria della Coppa Italia di categoria contro la Fiorentina. Pisilli è stato portato in Prima Squadra da Mourinho; era il 6 maggio del 2023, in occasione di Roma-Inter, dove il centrocampista ha fatto il suo ingresso in campo in pieno recupero subentrando a Camara. Nella scorsa stagione ha totalizzato in Prima Squadra due presenze, una in campionato e l’altra in Europa League. Proprio in quest’ultima occasione, era il 14 dicembre 2023, ha siglato la sua prima rete da professionista nel 3-0 inflitto dalla Roma allo Sheriff. De Rossi ha sempre apprezzato le sue qualità e aveva parlato così del talento giallorrosso, alla domanda su chi lo avesse maggiormente impressionato: “Dal vivo, Pisilli. Non lo conoscevo bene, è un giocatore tanto forte. È un bambino ancora, ma mi ha impressionato. Avevo la colpa di non conoscerlo bene”. Nel match di ieri contro la Juve Pisilli non ha dato la sensazione di sentire la pressione tra “i grandi”, si faceva vedere spesso tra le linee, ha offerto soluzioni offensive alla manovra giallorossa e ripiegava quando era necessario il suo contributo in fase difensiva. Partita, insomma, solida e di carattere.

Foto: Instagram Roma