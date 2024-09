Pisacane sull’addio di Ricci al Bari: “Longo ha detto cose inesatte. Magalini e Di Cesare hanno cambiato versione”

Vincenzo Pisacane, agente di Giacomo Ricci, attuale giocatore del Cosenza, ha svelato importanti retroscena sull’addio del suo assistito dal Bari. Così si era espresso sulla vicenda il tecnico del club pugliese Moreno Longo prima della fine del mercato: “Ricci ci ha chiesto la cessione, poi ha cambiato idea. È un po’ confuso. Io, che mi devo giocare la vita calcistica, ho bisogno di gente che sia sicura e non debba avere ripensamenti. Se il giocatore o chi per lui chiede al direttore di andare via, devo puntare su altri giocatori”. Parole che non sono andate giù all’agente del giocatore che ha deciso di raccontare la sua versione a TuttoBari: “Sono rimasto stupito dalle parole di Longo, ha detto cose totalmente inesatte. – esordisce Pisacane – Un club questa estate mi aveva chiesto sia Ricci che Vicari, sono andato dal Bari che mi ha detto che Di Cesare aveva chiamato tante volte Giacomo e Francesco per dire loro che il nuovo progetto del Bari partiva da loro. Quando sono andato in ritiro Ricci mi ha detto che l’allenatore puntava su di lui. Allora ho avuto un appuntamento con Magalini per discutere del rinnovo di Giacomo che era in scadenza. Dopo una settimana torno a parlare con Magalini e Di Cesare che cambiano totalmente versione rispetto all’appuntamento precedente”.

Foto: instagram Ricci