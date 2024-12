Pisa-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Non solo in Premier League, il Boxing Day ci accompagna anche in Italia con la Serie B. Ad aprire la giornata uno scontro importantissimo, Pisa-Sassuolo, due squadre che puntano alla promozioni in Serie A, senza passare dai play-off. Queste le formazioni ufficiali:

Pisa: Semper; Caracciolo, Canestrelli, Rue, Angori; Piccinini, Marin; Tourè, Tramoni, Moreo, Lind. Allenatore: Filippo Inzaghi

Sassuolo: Moldovan; Toljan, Lovato, Muharemovic, Doig; Obiang, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurientè; Pierini. Allenatore: Grosso

Foto: Instagram Pisa