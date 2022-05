Pisa-Monza, Mariani arbitra la gara di ritorno della finale playoff

E’ stato designato l’arbitro per la finale playoff di Serie B, in programma domenica 29 maggio alle 20:30 all’ “Arena Garibaldi” tra Pisa e Monza, con i brianzoli che hanno vinto per 2-1 la gara di andata.

A dirigere l’atteso match è chiamato Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone di Napoli e Salvatore Longo di Paolo; IV Ufficiale, il sig. Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Posizione VAR affidata ad Aleando Di Paolo di Avezzano, AVAR a Daniele Bindoni di Venezia.