Pisa, Maran: “Rovinato tutto in nove minuti. Se parlo dei rigori rischio la squalifica”

Intervenuto in conferenza stampa a termine della partita contro il Cittadella, il tecnico del Pisa, Rolando Maran, ha analizzato la sconfitta per 4-3 inflitta dal Cittadella: “Mi dispiace per com’è andata la partita in quei nove minuti si è rovinato tutto. Se poi parlo dei rigori rischio di non essere in panchina la prossima partita. Jurekin, sul terzo rigore, era di spalle ed inoltre tra i due rigori ci sono stati almeno sette minuti, non concessi nel recupero. Sul primo rigore la palla sta uscendo, nel terzo Jureskin non vede nemmeno il il pallone, per me è follia“.

