Pisa, Kolarov lascia il ruolo di direttore sportivo

È durata poche settimane la prima avventura di Aleksandar Kolarov come direttore sportivo del Pisa. Come riportato da Gazzetta.it, infatti, l’ex difensore nerazzurro avrebbe già da giorni informato il club toscano di non aver intenzione di proseguire il rapporto. Non sono state rese note le motivazioni della scelta di Kolarov, che riguarderebbero solo l’aspetto professionale non essendo legate a questioni personali o familiari. E adesso i nerazzurri dovranno trovare un nuovo direttore sportivo. Ricordiamo che prima di affidare l’incarico a Kolarov, il club toscano ha avuto contatti anche con Capozzucca.

Foto: Twitter Serbia