Pisa, il primo nome di Kolarov è Pirlo. Contatti in corso

Aleksandr Kolorav sarà il nuovo direttore sportivo del Pisa. E ora è il turno di scegliere il nuovo allenatore per la stagione 2023-2024. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello per Sportitalia, i toscani stanno sondando con forza la candidatura di Andrea Pirlo come allenatore. Il tecnico ex Karagumruk non è un nome nuovo sui taccuini nerazzurri. Infatti, già lo scorso anno Pirlo aveva parlato con la società toscana.

Foto: Juventus Twitter