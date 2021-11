Pisa, il bilancio è in attivo. Ma quel clamoroso errore di Nicolas ha pesato

Ci sembrano ingenerose le critiche nei riguardi del Pisa. Non doveva uccidere il campionato, in Serie B oggi nessuno è in grado di farlo, di sicuro il bilancio resta in attivo. Il lavoro sul mercato è stato buono, la squadra è completa, l’allenatore D’Angelo è brillante protagonista all’interno di un ciclo. Poi, se qualcuno pensa che Lucca debba segnare due gol a partita, caricandolo di responsabilità, di sicuro fa un esercizio molto superficiale. Lucca è un 2000, attaccante forte e dalle indubbie qualità, ma non merita pressioni come se dovesse vincere da solo il campionato. Noi pensiamo che il Pisa abbia pagato soprattutto l’imperdonabile errore di Nicolas al 97’ contro il Pordenone: il portiere ha regalato il pallone a Folorunsho che ha segnato il gol dell’1-1, una leggerezza imperdonabile per uno specialista come lui. Quel gol ha segnato un solco da un punto di vista psicologico, condizionando non soltanto la gara con il Pordenone ma anche le successive. Il Pisa avrà tempo di ritrovare solidità e convinzione, qualsiasi tipo di critica non avrebbe senso.

FOTO: Sito Pisa