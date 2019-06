Pisa, è qui la festa: 3-1 alla Triestina, nerazzurri promossi in Serie B!

Cinquemila tifosi pisani in festa al Nereo Rocco di Trieste: il Pisa ha battuto la Triestina (3-1) dopo i tempi supplementari della finale di ritorno e festeggia la promozione in Serie B. E’ stata un’impresa, quella della squadra di D’Angelo, che aveva pareggiato 2-2 la finale d’andata del playoff di Serie C all’Arena Garibaldi. Il Pisa era andato in vantaggio nel primo tempo, al 28′, con Marconi. Pareggio della Triestina, nella ripresa, su rigore trasformato da Granoche. Poi l’espulsione del triestino Lambrughi per fallo da ultimo uomo, episodio che ha fatto svoltare la gara: Pisa di nuovo in gol nel primo tempo supplementare, ancora con Marconi. Al 13′ del secondo tempo supplementare arriva anche il tris con Gucher. I nerazzurri volano in B, serata da incubo per la Triestina.

È finita!!! Ce ne andiamo in B!!!!!!! — Pisa Sporting Club (@PisaSC) June 9, 2019

Foto: Twitter ufficiale Pisa