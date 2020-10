Pisa, c’è un positivo al Covid-19: è Leonardo Loria

Il Pisa, attraverso una nota ufficiale ha reso noto un positivo al Covid-19. Questa la nota del club toscano: “Il Pisa Sporting Club comunica che il calciatore Leonardo Loria, terminata la fase di ritiro con la Nazionale Under 21 si è sottoposto individualmente a tampone di controllo ed è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, che risulta essere asintomatico, non ha potuto quindi riaggregarsi al Gruppo Squadra nerazzurro ed è stato immediatamente sottoposto alle misure preventive prescritte dalle normative sanitarie in vigore. Stesso percorso individuale è stato seguito dai calciatori Marco Varnier e Marius Marin. Entrambi, risultati negativi a due tamponi di controllo, potranno riaggregarsi regolarmente al Gruppo Squadra nerazzurro.”

Foto: sito ufficiale Pisa