Pisa, Abildgaard: “Sono contento di essere qui. La società è ambiziosa”

Presentato in una conferenza stampa ufficiale, l’ex Como Oliver Abildgaard ha parlato della grande ambizione che nutre il Pisa, e del suo sogno di tornare in A con questa maglia. Ecco le parole del centrocampista, riportate da CalcioPisa.it:

“Sono rimasto impressionato dalla squadra e dall’atmosfera dello stadio. Con la Reggiana sono arrivati tre punti. La società è ambiziosa e sono contento di essere arrivato a Pisa. Il percorso e la trattativa sono stati piuttosto lunghi, ma sono contento di essere qui. Per me non è un passo indietro dopo la promozione con il Como, voglio tornare in A con il Pisa che è una società molto ambiziosa. Ho parlato con Inzaghi e ci siamo confrontati sul sostegno che posso dare alla squadra. Rispetto a Hojholt abbiamo caratteristiche diverse anche per la struttura fisica. Mi sto riprendendo dopo l’infortunio alla caviglia in Juventus-Como. Ho fatto un po’ di trattamenti con il professore ma sto bene e mi allenerò subito con la squadra. Sono pronto per giocare”.

Foto: Instagram Pisa