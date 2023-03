Pirola: “Sogno di tornare all’Inter, è la mia famiglia”

Intervenuto ai microfoni di OttoChannel, il difensore della Salernitana, Lorenzo Pirola ha parlato del suo sogno di tornare a vestire la maglia dell’Inter, club dove si è formato e messo in mostra durante la sua permanenza nel settore giovanile nerazzurro: “L’Inter per me rappresenta una famiglia e il sogno. Ho passato lì i primi cinque anni della mia carriera, dall’under 14 fino alla prima squadra. Il sogno è poterci tornare un giorno, magari tornandoci con un ruolo da protagonista. Mister Conte mi aveva premiato con una presenza contro la Spal, a Ferrara. Poi sapevo che sarebbe stato difficile rimanere in pianta stabile lì all’Inter e mi sono fatto due anni in B a Monza, per conquistare la Serie A sul campo”.

Infine: “Iervolino e Berlusconi? Probabilmente, quello che li accomuna è la passione che entrambi ci mettono nel fare questo lavoro. Iervolino ci fa sentire importanti, ci trasmette delle sensazioni molto positive e passionali che, secondo me, sono fondamentali. Entrambi ci mettono tante energie, passione e piacere, nel fare questo lavoro”.

Foto: Instagram Pirola