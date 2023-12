Pirola illude la Salernitana. Poi è poker Atalanta con Muriel-Pasalic-De Ketelaere e Miranchuk

L’Atalanta vince in rimonta 4-1 sulla Salernitana dopo un secondo tempo perfetto degli uomini di Gasperini. Gara dominata dalla dea, che però aveva sofferto la rete iniziale dei campani, che avevano zittito il Gewiss Stadium con Pirola al 10′. Nel primo tempo, è Costil a tenere a galla i granata, con 4 parate importanti sugli attacchi della Dea, che però non si è scomposta.

Nella ripresa, infatti, gara assolutamente a senso unico. Pareggio atalantino con Muriel al 47′, con un gran destro da fuori. Subito dopo arriva il sorpasso, con Lookman che serve Pasalic che batte Postil per il 2-1 dei padroni di casa.

Qui l’Atalanta allenata un po’ la pressione, la Salernitana ci prova e al 76′ trova un palo clamoroso con Dia. Gasperini si gioca le carte De Ketelaere e Miranchuk, che nel finale fissano il punteggio sul 4-1 per l’Atalanta. Spazio anche per un palo per il russo, nel recupero, che avrebbe potuto essere il gol del 5-1.

Finisce 4-1. L’Atalanta rivede la zona Champions, salendo a 26 punti, scavalcando la Roma, portandosi a -1 da Napoli e Fiorentina e -2 dal Bologna, attualmente quarto. Sempre ultima la Salernitana con 8 punti.

Foto: twitter Atalanta