Pirola: “Difficile spiegare questo inizio, ora non vedo l’ora di conoscere Inzaghi. Sousa? Mi ha insegnato molte cose”

Il difensore della Salernitana, Lorenzo Pirola, ha parlato così del momento della squadra campana in un’intervista a La Gazzetta dello Sport :

“Mentre ero in Nazionale è cambiato tutto, alla Salernitana, non vedo l’ora di conoscere mister Inzaghi. Mi ha chiamato già quando ero con l’Under, ci siamo ripromessi di parlare bene quando ci saremmo visti a Salerno”.

Sull’inizio di stagione complicato:

“Difficile spiegare cosa non abbia funzionato. Con Paulo Sousa l’anno scorso gli ultimi quattro mesi sono stati fantastici. Quest’anno siamo partiti male, tre punti in otto partite sono troppo pochi. Il calcio purtroppo è veloce e la società ha preso questa decisione. Adesso dobbiamo cercare di metterci in pari, tutti a disposizione del nuovo allenatore, per iniziare a fare punti importanti già da domenica contro il Cagliari, per tranquillizzare in primis noi stessi e poi soprattutto i tifosi che se lo meritano”.

Su Sousa e sulla fiducia conquistata:

“Io ho imparato tantissimo e ringrazio Sousa per questi mesi di lavoro insieme, sento che mi ha fatto crescere. Aveva delle idee specifiche in impostazione di gioco e credo mi abbia fatto migliorare tanto perché è l’aspetto del gioco in cui dovevo fare dei passi avanti come giocatore. Lui voleva che migliorassi. Devo ancora migliorare tanto ma lui mi è stato di grande aiuto, non posso che ringraziarlo”.

