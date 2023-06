Pirola: “Abbiamo tanta pressione ma siamo pronti per l’Europeo. Salernitana? Manca solo l’ufficialità del riscatto”

Durante la conferenza stampa della Nazionale U21, ai microfoni ha parlato Lorenzo Pirola. Ecco le sue parole: “Nell’Europeo Under 17 sono stato battuto in finale dall’Olanda, al Mondiale Under 17 sono uscito ai quarti con il Brasile e due anni fa all’Europeo Under 21 siamo stati eliminati sempre ai quarti dal Portogallo. Spero che questa sia la volta buona, abbiamo la squadra e le potenzialità per farcela. La cosa buona è che rispetto al passato quasi tutti giochiamo in Serie A e la maggior parte di noi gioca con continuità. La pressione che c’è su di noi è da vivere in maniera positiva, siamo forti ed è giusto che le aspettative siano alte”.

Sulla stagione appena conclusa con la Salernitana: “Mi sento cresciuto parecchio e sento di essere migliorato molto da quando è arrivato Paulo Sousa. All’inizio ho trovato delle difficoltà, poi sono riuscito a giocare con continuità e a fare ottime prestazioni. Manca solo l’ufficialità per il riscatto, sono molto contento di questa scelta, la migliore per il mio percorso di crescita. La società ha sempre creduto in me, anche quando nei primi tempi le cose non andavano benissimo. Gli ultimi quattro/cinque mesi poi sono andati alla grande, ho voglia di rimanere a Salerno e di alzare ulteriormente l’asticella per l’anno prossimo”.

