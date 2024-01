Pirlo: “Vorrei che la Samp avesse la testa di Sinner”

Oggi Andrea Pirlo ha parlato alle telecamere di Sky Sport prima della partita Cittadella-Sampdoria, valevole per la 22esima giornata di Serie B:

“Cosa prenderei in prestito da Jannik Sinner? La testa, sicuramente, perché è quella che alla fine fa sempre la differenza. Era sotto di due set, ma è rimasto positivo, era in difficoltà e non ha mai mollato, poi con le sue qualità è riuscito a fare un’impresa per al quale lo ringraziamo tutti, vedere un italiano sul tetto del mondo di uno Slam è una grande gioia”.

“Non stiamo attraversando un momento facile, anche se le prestazioni non sono mai mancate, ma sono i risultati a fare la differenza. Siamo in emergenza, ma non serve pensarci, serve solo fare gruppo, essere più squadra e più intensi: sappiamo che da qui alla fine saremo questi, quindi dobbiamo andare avanti con questi ragazzi che, sono certo, ci faranno togliere grandi soddisfazioni”.

In merito al mercato della sua squadra, invece, Pirlo risponde così:

“Vedremo, c’è ancora qualche giorno di mercato aperto. Se ci saranno uscite potremmo fare entrate, altrimenti rimarremo questi”.

Foto: Instagram Sampdoria