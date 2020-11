Pirlo: “Voglio una Juve affamata. Gioca Alex Sandro, Danilo farà il centrale”

Conferenza stampa in casa Juventus che domani ospiterà, per la quarta giornata di Champions League, il Ferencvaros. A parlare il tecnico bianconero, Andrea Pirlo.

Queste le sue parole: “Dobbiamo dare continuità a prestazioni e risultati, voglio la stessa intensità di sabato con il Cagliari. Serve a noi come squadra ma anche per dare continuità al percorso di crescita. Senza la stessa intensità e senza continuità di prestazione non saremmo una grande squadra e non saremmo la Juventus”.

Sulla formazione: “In difesa siamo contati come sapete, sono rimasti in quattro e giocheranno loro con Danilo centrale e Alex Sandro che torna nella posizione di terzino. Vedremo il resto, Kulusevski ha giocato tante partite mentre Chiesa non penso sia ancora pronto per il primo minuto dopo il problema muscolare. Vediamo domani come stanno e decideremo il da farsi”.

Sul Ferencvaros: “Loro sono una buona squadra, all’andata ci hanno messo in difficoltà per un tempo ed esprimono un buon calcio oltre che vengono da un buon periodo. Dovremo fare attenzione e cercare di portare a casa i tre punti. Dovremo affrontarla come sappiamo e come dobbiamo fare, sarà una partita decisiva per chiudere il discorso qualificazione. Non bisogna guardare il risultato dell’andata, domani sarà diverso rispetto a tre settimane fa”.

Foto: Twitter Juventus