Pirlo sul Mondiale per Club: “Purtroppo non potrò giocarlo, sarebbe stato bello. La FIFA ha fatto un ottimo lavoro”

Andrea Pirlo è stato intervistato dai canali ufficiali della FIFA, dove ha condiviso il suo parere sulla nuova competizione mondiale per club in programma questa estate, esprimendo rammarico per non poter partecipare.

Sul nuovo Mondiale per Club: “Purtroppo non potrò giocarlo, sarebbe stato bello questo formato è molto interessante [sperimentare] questo formato. È davvero interessante ed è qualcosa di nuovo. Sono sicuro che sarà molto emozionante”.

“Sono in competizione i migliori club del mondo, quindi sono sicuro che la FIFA ha fatto un ottimo lavoro e sarà una grande esperienza per tutti. Guardare così tante squadre di alto livello è un vero spettacolo per tutti i tifosi, per il mondo intero e soprattutto per gli Stati Uniti, dove la gente guarda le partite con tanta passione”.

Come si stanno preparando le Italiane?: “Al momento si stanno concentrando su altre cose, come la Serie A e la Champions League, ma quando arriverà il momento gestiranno la situazione con la giusta motivazione”.

