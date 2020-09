Pirlo sui social: “Buona la prima, grazie ragazzi”

Inizia con una vittoria schiacciante la nuova era di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus. L’ex calciatore di Milan e Juve, al suo primo anno in Serie A, ha esordito con i tre punti in tasca ai danni della Sampdoria. Questo il commento del tecnico su twitter: “Grazie ragazzi, buona la prima”.

Foto: twitter Juventus