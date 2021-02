Pirlo su Dybala: “Non è a rischio operazione. Speravamo di recuperarlo prima”

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Verona, parlando anche delle condizioni degli infortunati e del recupero di Paulo Dybala.

Queste le sue parole: “Kulusevski sta bene e sta imparando tanto. Sta giocando in un ruolo non suo ma a volte lo ha fatto anche a Parma. Noi adesso gli chiediamo un gioco leggermente diverso dalle sue caratteristiche e lo può fare bene. Per gli altri non ci sono novità, Morata è ancora fuori per questo virus e su Dybala non ci sono novità. Paulo non è a rischio operazione. Ha fatto un consulto e adesso vediamo quello che può essere il trattamento migliore e più rapido per tornare in gruppo. Il mercato no, i tempi del recupero di Dybala si pensava fossero più veloci ma purtroppo si sono prolungati e non l’abbiamo potuto avere a disposizione”.

Foto: Twitter Juventus