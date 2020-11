Pirlo: “Siamo al 60%. Ronaldo non lo scopro certo io. Dybala? Gli manca gamba”

Ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato della vittoria sullo Spezia per 4-1, parlando di Ronaldo e di Dybala.

Queste le sue parole: “Oggi abbiamo fatto bene, nel primo tempo avremmo potuto chiudere prima la partita, nella ripresa abbiamo fatto meglio concretizzando le palle gol. Ronaldo? Non lo scopro certo io, non si allenava da 20 giorni con noi ma le qualità sono note a tutti. Ancora è un momento di costruzione, saremo sì e no al 60%. Ci servono alcuni rientri, poi capiremo quali soluzioni proporre nelle prossime settimane. Dobbiamo essere più veloci a trovare i giocatori tra le linee”.

Su Dybala: “Dybala ha fatto una buona partita anche lui. Gli manca ancora un po’ di gamba e condizione ma sta crescendo e lo aspettiamo. Ancora per vederlo con Ronaldo e Morata è presto. Vediamo il da farsi, ora ci concentriamo per la Champions per riscattare la gara con il Barcellona”.

Foto: Twitter Juventus