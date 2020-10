Pirlo: “Ronaldo partirà con la squadra ma non credo giocherà dall’inizio”

Domani alle ore 15.00 a Cesena, la Juventus sfiderà lo Spezia di Italiano. Una Juventus che potrà contare, almeno per la panchina, di Cristiano Ronaldo, negativo anche al secondo tampone.

Il portoghese probabilmente partirà dalla panchina e sarà pronto per la Champions.

A dirlo Andrea Pirlo, in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Ronaldo? E’ andato tutto bene, è arrivata la negatività anche del secondo tampone. Il ragazzo sta bene e partirà con la squadra. Non credo che partirà dall’inizio, per noi è importante averlo già con noi. Lui è un giocatore importante, si è allenato a casa ma non è la stessa cosa che farlo sul campo”.

Su De Ligt: “De Ligt purtroppo deve aspettare ancora un settimana, l’ortopedico ha chiesto ancora una settimana di stop. Sta andando tutto bene, fin troppo bene, si allena con noi ma servono ancora dei giorni. Credo che dopo la sosta sarà a disposizione a pieno regime. Bonucci ci sarà mentre Chiellini non è ancora a disposizione”.

Su Dybala: “E’ solo una questione fisica. L’ho sempre detto che non era al massimo, la prima la fai sempre bene poi le altre fai un po’ di fatica. Deve solo allenarsi e recuperare il massimo della forma, quando uno va in campo non pensa a questioni di rinnovo o cose simili. Su Ramsey? Qualcuno ha fatto tante partite. Ramsey ad esempio non è ancora al meglio dopo Kiev, altri dovrebbero riposare ma in questo momento devono giocare per forza”.

