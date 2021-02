Pirlo: “Ronaldo mi ha sorpreso, ha ancora una grande passione. Domani non ci saranno Dybala e Ramsey”

Andrea Pirlo ha parlato coì alla vigilia di Juventus-Roma, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium di Torino:

Come stanno Dybala e Ramsey?

“Dybala ancora a parte, Ramsey ha fatto qualcosa con noi ma non sono ancora a disposizione”.

Ha scoperto qualcosa di Ronaldo?

“Sapevo del professionista ma vederlo allenare tutti i giorni è stata un sorpresa. ha ancora grande passione, si diverte. Se hai ancora questa voglia vuol dire che sei versante un eroe. Ce l’ha lui, Buffon, Chiellini, Bonucci…”.

Quanto turnover ci sarà?

“Anche le altre hanno avuto tante partite ravvicinate. Con un calendario così compresso è normale, noi abbiamo una rosa ampia e faremo turnover anche domani sera”.

C’è qualcuno più attrezzato di voi per lo scudetto?

“Quest’anno è un campionato particolare, ci sono tante squadre. La Roma è una di queste, so come lavora Fonseca e ho potuto apprezzarlo da vicino quindi bisogna fare molta attenzione domani”.

Foto: Twitter Juve