Pirlo ricorda Cristiano Ronaldo: “Voleva segnare ogni partita, mai avuto problemi con lui alla Juve”

Durante l’intervista concessa al Daily Mail, Andrea Pirlo, allenatore del Fatih Karagumruk, ha parlato anche del suo rapporto con Cristiano Ronaldo quando sedeva sulla panchina della Juventus: “È stato facile lavorare con lui. È un bravo ragazzo, molto professionale. Voleva giocare ogni partita, segnare ogni partita. Non abbiamo avuto problemi, ma il calcio cambia molto velocemente e l’età anche. Forse ha avuto un problema con un’altra squadra, ma per me è stata una bella esperienza”.

Foto: sito Juventus