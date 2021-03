Pirlo rassicura: “Ho parlato col Presidente e mi ha assicurato che il progetto è appena iniziato”

Durante la conferenza stampa al termine della sfida tra Juve e Porto, Andrea Pirlo si è soffermato anche sul suo futuro dopo la clamorosa eliminazione dei bianconeri: “Sì abbiamo parlato finita la partita. Abbiamo parlato di futuro. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio creando sin da subito un’occasione con Morata che avrebbe potuto far girare la partita. Nel secondo tempo l’avevamo rimessa in piedi ma poi abbiamo commesso un errore che ci è costato la qualificazione. Non mi ha rassicurato di niente perché ero già tranquillo, mi ha detto che il progetto è appena iniziato e da qui ripartiamo”.

foto: twitter juventus